(Görüntülü Haber) SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI GÜMÜŞ, CİZRE DEVLET HASTANESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-SAĞLIK Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Cizre İlçesi'nde 7.5 aylık hamile Feyruz Polat ve bebeğinin hastane acil servisinde hayatını kaybetmesi olayını araştırmak ve aileye taziye ziyaretinde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Cizre İlçesi'nde 26 Ağustos 2017 tarihinde nefes darlığı şikayeti ile ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7.5 aylık hamile, 3 çocuk annesi Feyruz Polat ve karnındaki bebeğin hastanede hayatını kaybetmesi olayını araştırmak üzere Şırnak'a gelen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Cizre Devlet Hastanesi'nde inceleme yaptıktan sonra acılı aileye de taziye ziyaretinde bulundu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, beraberinde Kamu Hastaneler Kurumu Başkanı Hasan Aydınlık, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, Kamu Hastaneler Kurumu Şırnak Genel Sekreteri Berzan Miroğlu ile birlikte Cizre Devlet Hastanesi'ni gezip Başhekim Yardımcısı Serdar Monis ve Hastane Müdürü Gıyasettin Ucaş?tan bilgi aldı. Gümüş ve beraberindeki heyet acil servis, yoğun bakım, kadın doğum ve çocuk servisini gezip hastaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında hasta ve yakınları, birkaç gün önce genç kadın ve bebeğinin hastanede kadın doğum doktoru olmamasından dolayı öldüğünü, başka insanların da ölmemesi için Sağlık Bakanlığı Müsteşarı'ndan doktor, ekipman, kadın doğum ve çocuk hastanesi talebinde bulundu. Müsteşar Gümüş de, Cizre Devlet Hastanesi'nde eksiklerin tamamlanacağını ve gerekli doktor atamalarının ise kısa süre içerisinde yapılacağını söyledi. Hastane başhekimi ve yöneticileri ile bir müddet hastaneyi dolaşan Müsteşar Gümüş, çıkışta gazetecilere konuştu. Pazar gününü Pazartesiyle bağlayan gün içerisinde, bir anne ve bebeğini burada kaybettiklerini hatırlatan Gümüş, "Ağustos ayı itibari ile 6 hekim gözüküyor. Ama bunların bir kısmı istifa etmiş, bir kısmı gebelik, doğum izni için ayrılmış. 1 hekime kadar düşmüş bu şekilde. Ve burada olması gereken hekim yok. Ve annemiz, hamilemiz buraya getiriliyor. Diğer ilçelerle Silopi, Şırnak ile koordinasyon kurulmaya çalışılıyor. Tabi çok riskli bir gebemiz bu. Hızlı bir şekilde kanama ile kaybettiğimiz bir gebemiz bu. Bunun değerlendirmesini müfettişimiz burada yapıyorlar. Denetim ve teftiş sonuçlarına göre de buraya gerekeni yapacağız. Ama Cizre Devlet Hastanemiz'in hem kadrolarını, hem de fiziki mekanlarını değerlendiriyoruz. Bu konuları burada bir birifing ile sonuçlandıracağız" dedi. Cizre?de ciddi bir kadın ve çocuk nüfusunun olduğuna dikkat çeken Gümüş, "Burada kadın doğum ve çocuk hastanesi onayını verdik. İnşallah 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi ilavemiz olacak. Hem Cizre devlet hastanemizin yenilenmesi gerekir, bazı bölümlerini ve bütün projeleri masaya yatıracağız. Mutlaka Cizre?ye 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini buraya ilave edeceğiz ve Cizre Devlet Hastanemizi yenileyeceğiz" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ve beraberindeki heyet, hastanede hayatını kaybeden Feyruz Polat ve bebeği için Cudi Mahallesi?nde kurulan taziye çadırını ziyaret edip acılı baba Hüsnü Polat?a taziye ziyaretinde bulundu. Bir müddet taziye çadırında oturup ölen kadın ve bebeği için dua eden Gümüş, yaşanan olayla ilgili gerekli incelemeleri yaptıklarını, bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Gümüş, daha sonra, yaşanan süreçleri değerlendirmek üzere Cizre Devlet Hastanesi yönetimi ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.