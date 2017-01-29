(Görüntülü Haber) Sağlık Bakanı Akdağ: Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor (4)

SEZARYENİN ÖZEL SEKTÖRDE YÜZDE 70'LERE ÇIKMASI ÇILGINLIK Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Akdağ, Kocaeli’de yapılması planlanan hastanelerle ilgili açıklamalarda bulundu, sezaryen oranlarının kentte yüksek olduğunu belirtti. Akdağ, "Maalesef Türkiye’nin her yanında olduğu gibi Kocaeli’nde de sezaryen oranları yüksek. Özellikle özel sektörde yüksek sezaryen oranları var. Bununla mücadele ediyoruz, edeceğiz. Ama ben hem Kocaelili vatandaşlarımıza, hem de Türk halkına sezaryen konusunda hamile kadınlarımıza söylüyorum. Çocuklarının sağlıklarını düşünmelerini ve mecbur kalmadıkça sezaryen tekliflerini kabul etmemelerini öneriyorum. Yani sadece isteğe bağlı sezaryen diye bir kavramın normal ilim anlayışı, tıp anlayışı içinde olmadığını ifade etmek istiyorum. Elbette ihtiyaç olduğunda anne ve sağlığı için sezaryen yapılabilir. Ama özel sektörde bunun yüzde 70’lerin üzerine çıkmış olması gerçekten bir çılgınlık. Bunu kabul etmiyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.