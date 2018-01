(Görüntülü Haber) Sağanak yağışın seralardaki ürünlere olumsuz etkisi sürüyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 gündür belirli aralıklarla sağanak şekilde yağan yağmur tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Özel Bahşiş ve Kulak Mahallesinde binlerce dönüm arazide kurulan seralarda ekili halde bulunan yetişmiş ürünler, çiftçiler tarafından toplanılmaya çalışılıyor. Su basan bölgelerde naylondan yapılma çadırlarda kalan tarım işçileri daha güvenli bölgelere sevk edilirken, Yenice mahallesinde bulunan süs bitkisi üretim tesislerindeki tüm fideler de su altında kaldı. Çiftçiler ise, seralara su girmesin diye kendi imkanları ile tuttukları iş makineleri aracılığıyla topraktan set oluşturuyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, 20 yıldan bu yana bu sel afetini yaşıyoruz. Tarımdaki ihracatta yüzde 20-25 pay alan bir bölgedeyiz. Buradaki aksaklığı kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu konuda devletimize görev düşüyor. Bize kalıcı bir hizmet yapsınlar. Biber, patlıcan, marul, kabak, domates ve fasulye üretiminde Türkiye'nin yüzde 20 üretimi buradadır. Türkiye?nin sebze üretiminin en yüksek olduğu bu bölgede her sene 50 bin dönüm arazimiz sular altında kalıyor dedi.

Her yıl birinci ürünün sele gittiğini kaydeden Ergezer, İkinci ürünümüz de borcumuza yeterse ona veriyoruz. Buranın her sen için bize maliyeti iki defa oluyor. Sizlerinde şahit olduğu gibi burada her sene bu afet yaşanır. Bizlere şunu yapacağız bunu yapacağız derler, sel gider bizi unuturlar. Bu sene çok kararlıyız, çiftçiler olarak kalıcı bir çözüm getirilene kadar burada ayak direyeceğiz. Burada kalıcı çözülmede daha güzel daha verim ürünler yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Burada ilkel seracılık yapıldığı için sigorta yapılmıyor. Bizi geçici hizmetler ile aldatmasınlar, kalıcı çözüm getirsinler diye konuştu.