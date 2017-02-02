Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul,()-MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı vefat eden eşi Hülya Sancaklı için, Beşiktaş Akatlar'da bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul etti. Saffet Sancaklı ve oğlu Mert akşam 18.00'den itibaren taziye için gelenleri kabul etti. Sancaklı'ya baş sağlığı dilemeye yakınları geldi. Taziye programında Kuran-ı Kerim okunurken, gelenlere helva ikram edildi. Saffet Sancaklı'nın iki akşam daha kültür merkezinde taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Saffet Sancaklı taziyeleri kabul etti
Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul,()-MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı vefat eden eşi Hülya Sancaklı için, Beşiktaş Akatlar'da bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul etti. Saffet Sancaklı ve oğlu Mert akşam 18.00'den...
02 Şubat 2017 Perşembe 21:43
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