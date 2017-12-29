Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...
 Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı
Esenler'de soygun sırasında çatışma

(Görüntülü Haber) Sadık köpek acil servisin önünde saatlerce sahibini bekledi

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir köpek, rahatsızlık geçiren oğlunu acil servise getiren sahibini 2 saat boyunca kapıda bekledi. İki yaşındaki 'Keş' isimli Sibirya Kurdunun sahibi Sadullah Kaldırım,...

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir köpek, rahatsızlık geçiren oğlunu acil servise getiren sahibini 2 saat boyunca kapıda bekledi. İki yaşındaki 'Keş' isimli Sibirya Kurdunun sahibi Sadullah Kaldırım, oğlu Ali Kaldırım'ı rahatsızlandığı için İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Bisikletiyle oğlunu Acil Servise götüren Kaldırım'a, köpeği Keş de eşlik etti. Kaldırım, acil servise hayvanlar alınmadığı için köpeği Keş'e dışarıda beklemesini söyledi. ACİL ÖNÜNDE SAHİBİNİ BEKLEDİ Acil Servisin kapısı her açılıp-kapandığında sahibi gelir umuduyla pür dikkat kesilen Keş, hem hastane çalışanları hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Sahibine bu kadar sadık olması nedeniyle vatandaşlar, köpeğin bu davranışını cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Acil serviste oğlunu tedavi ettirdikten sonra geri gelen sahibini gören Keş'in 2 saatlik bekleyişi ise büyük bir mutlulukla son buldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,