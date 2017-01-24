(Görüntülü Haber) Saddam'ın yaptırdığı Cumhuriyet Köşkü, DAEŞ'ten alındı

IRAK'ta, 2003 yılındaki savaş ve ondan 14 yıl sonra Musul'da operasyonunda tahrip edilen Cumhuriyet Köşkü'nün DEAŞ'ten alındığı belirtildi. 2003 Irak savaşında tarafından görüntülenen ve 'Saddam Sarayı' olarak bilinen Cumhuriyet Köşkünün Musul operasyonu kapsamında da büyük tahribata uğradığı görüldü. DEAŞ'ın tahrip ettiği modern sarayın duvarlarına sloganlar yazdığı ve bazı duvarlarını yıktığı belirlendi. Irak'ın devrik lideri döneminde Musul'da Dicle Nehiri'nin kenarında inşa edilen ve Saddamın sarayı olarakta bilinen Cumhuriyet Köşkü, Musul operasyonu kapsamında 20 Ocak'ta DAEŞ'ten alındığı belirtildi. Musul'un kuzeyinde bulunan ve Irak Ordusu tarafından 20 Ocak'ta DEAŞ'ten alınan Cumhuriyet Köşkü'nün büyük tahribata uğradığı görüldü. 1990 yılında inşaa edildiği belirtilen Cumhuriyet Köşkü, 2003 Irak savaşında da tahrip edilmişti. muhabiri tarafından Musul'un düşmesinden hemen sonra görüntülenen Cumhuriyet köşkünde otorite boşluğu ve güvenlik olmaması nedeniyle tahribatlar yaşanmış, saraydan yağmalar yapılmıştı. CUMHURİYET KÖŞKÜ YADA SADDAM'IN SARAYI Musul'un kuzeyi ve Dicle Nehri kıyısında 1990 yılında yapımına başlanan Cumhuriyet Köşkü, Amerika'daki Beyaz Saray'ın birkaç kat büyüklüğünde yapılmış ve içinde yapay göletler ve şelaleler bulunuyor. Köşkün neredeyse her köşesine Saddam Hüseyin'in ismi yazılırken, kentin kuzeyinde tepede inşaa edilen Köşk, Musul Üniversitesi'ne bakıyor. Çeşitli ülkelerden gelen DEAŞ üyelerinin eğitildiği ve DEAŞ emirlerinin kullanıldığı Köşk, koalisyon uçaklarınında defalarca hedefi olmuştu.