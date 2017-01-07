(Görüntülü Haber)Sabina Gökçek Havalimanı'nda taksi kuyruğu
YOĞUN kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'da uçaklardan inen yolcular, havalimanının dışında taksi bulmakta zorluk çekti. Taksilerin hava şartları yüzünden havalimanına gelemediği öte yandan Atatürk Havalimanı'na inmeyen...
07 Ocak 2017 Cumartesi 08:54
YOĞUN kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'da uçaklardan inen yolcular, havalimanının dışında taksi bulmakta zorluk çekti. Taksilerin hava şartları yüzünden havalimanına gelemediği öte yandan Atatürk Havalimanı'na inmeyen bazı uçakların Sabiha gökçen Havalimanı'na inmesinden dolayı yoğunluk olduğu öğrenildi. Yoğunluk yüzünden yolcular uzun süre taksi kuyruğunda bekledi. Kuyrukdaki yolcular 1 saat boyunca taksi beklediklerini belirtti.
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