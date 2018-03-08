Anıl UÇAN/İSTANBUL, ()-SABİHA Gökçen Havalimanı’nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla kadın yolcularına ve kadın çalışanlarına ayna dağıttı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sebebiyle kadın yolcularına ve kadın çalışanlarına, kapağında “ Dünyanın en değerli kadınını görmek için kapağı açınız” yazısı bulunan bir el aynası dağıttı. Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş terminalinde dağıtılan aynalar yolcular tarafından yoğun ilgi gördü. Bodruma gitmek için havalimanına gelen Yücel Karuser: “ Biz bir kadın olarak herşey aydınlık olsun istiyoruz. Şeffaf ve ayna kadar herşeyi yansıtan insanlar olsun istiyorum. Ayna için çok teşekkür ederim” dedi. Emekçi kadınların dünya kadınlar gününü kutlayan Özlem Aksoy Pilavcı ise “Bütün emekçi kadınların gününü kutluyorum. Umarım eziyetsiz, problemsiz, sıkıntısız günlerimiz olsun. Hediyemiz için teşekkür ederim” dedi. Buket Çetin isimli yolcu da “ Öncelikle beni bu dünyaya getiren annemin, benim, yaşıtım ve özellikle bütün emekçi kadınların gününü kutluyorum. Hediyeniz için çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir hediye” dedi. Havalimanında görev yapan kadın personel de kendilerine hediye edilen karanfillere teşekkür ederek karşılık verdi.
(Görüntülü Haber) Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dünya kadınlar günü dolayısıyla ayna dağıtıldı
Anıl UÇAN/İSTANBUL, ()-SABİHA Gökçen Havalimanı’nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla kadın yolcularına ve kadın çalışanlarına ayna dağıttı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda “8 Mart...
08 Mart 2018 Perşembe 15:45
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