(Görüntülü Haber) Sabiha Gökçen Airport Hotel'e 2 ödül birden

SABİHA Gökçen Airport Hotel, dünyaca ünlü seyahat sitelerinden 'misafini en çok seven otel' ve 'mükemmeliyet' alanında iki ödül birden aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı?nda faaliyet gösteren ve yoğun iş ve seyahat temposu olan misafirler için tasarlanan Sabiha Gökçen Airport Hotel?e dünyaca ünlü seyahat sitelerinden iki ödül geldi. 'Misafini en çok seven otel' ve 'mükemmeliyet' ödüllerini alan Sabiha Gökçen Airport Hotel'in Müdürü Yalın Akalan, ?Bizim yapmak istediğimiz herkesin kafasındaki havalimanı oteli konseptini değiştirip şehir yaşantısını yansıtabilecek bir otel konseptine çevirmek. Baktığınız zaman otelimizde bir yaşam alanı mevcut? dedi.

"HAVALİMANI OTELİ KONSEPTİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

Yılda 45 bin kişiyi otelde ağırladıklarını söyleyen Yalın Akalan, "Toplam 128 odamız var. Suit ve standart odalarımız iki çeşit oda tipi bulunuyor. Yılda 45 bin kişiyi otelimizde ağırlayabiliyoruz. Geçen yıla göre pozitif bir ivme yakaladığımız görünüyor. Otel konaklama portföyü olarak değişikliklerimiz oldu. Bir misafirimiz havalimanında bir gün kalır gibi görünüyor. Biz bunu değiştirdik. Artık misafirlerimiz bize gelince sadece 'uçağımı kaçırdım' diye kalmıyor. Bizimle iki gün geçiren misafirlerimizde olmaya başladı" diye konuştu.

"ALTERNATİF YAŞAM ALANI OLUŞTURDUK"

Yalın Akalan otel içerisinde 'yaşam alanı' oluşturduklarını belirterek, "Biz alternatif olarak neler yapabiliriz diye bakıyoruz. En azından misafirlerimize yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Baktığınızda dışarıdan gelen misafirlerimiz burada havalimanının içerisinde kalıyor gibi görünüyor. Biz ne yapıyoruz? Otelimizde verdiğimiz menülerle, misafirlerimize farklı tatlar sunuyoruz. Yiyecek içecek konusunda kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Çeşitli toplantılarımız oluyor. Misafirler geldiği zaman fast-food tarzında değil de, biraz ev yemeği biraz international menülerden seçecekleri alternatifleri yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

DOLULUK ORANINDA YÜZDE 45?LİK ARTIŞ

Doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 45 arttığına dikkat çeken Akalan, ?2018 yılının ilk çeyreği bizim için çok iyi geçti. Doluluk oranımız yüzde 45 arttı. Burada da otelimizin şuanki konumundan faydalandık. Aynı zamanda etrafımızda olan şirketlere ve en çok uçuş yapan havayolu firmalarıyla görüşmeler yaptık. Bu güzel artışı sağladık. Etrafımızdaki şirketlerin bizi tercih etmesinin sebebi Kurtköy?de olmamız. Etrafımızda bir çok şirket var. Bu şirketlerle iletişime geçtik. Onlardan güzel geri bildirimler aldık" dedi.

"ONLINE KANALLARDAKİ YORUMLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Sabiha Gökçen Airport Hotel Müdürü Yalın Akalan, 2018 yılında online rezervasyon kanallarından iki tane ödül aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"2018?in şubat ayında online rezervasyon kanallarından çeşitli ödüller aldık. Bunlardan bir tanesi 'misafirin en çok sevdiği otel', diğeri de 'mükemmeliyet' ödülüydü. Bu ödüller hem yönetim olarak bizi hem de çalışanları mutlu etti. Çünkü bu tip ödüller misafire reklam olarak geri dönüyor. Bizim içinde misafirlerimizin bizi taktir ettiğini ve yaptığımız değişiklikleri fark ettiğini gösteriyor. Farkındalıkta hem personel hem de yönetim olarak bizim üzerimizde çok güzel etkiler gösteriyor. Online kanallardaki yorumlar da bizim için çok önemli. Her gün sadece misafirlerden gelen yorumlar üzerine toplantılar yapıyoruz. Zaten misafirlerimizin bizi tercih etmesinin sebebi bu geri bildirimleri çok iyi değerlendirmemiz."