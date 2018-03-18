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(Görüntülü Haber) Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Paçacıoğlu, Karabük'te toprağa verildi

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Paçacıoğlu (76),...

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Paçacıoğlu (76), memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören 2 çocuk babası Hüsnü Paçacıoğlu, geçen cuma günü tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Paçacıoğlu'nun cenazesi, memleketi Safranbolu'ya getirildi. Dedeoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazında Can Paçacıoğlu, babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Hüsnü Paçacıoğlu'nun eşi Serap ile kızı Pınar Paçacıoğlu ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya 'başsağlığı' diledi. Hüsnü Paçacıoğlu'nun cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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