(Görüntülü Haber) Sabahattin Ali'nin doğum gününde Ali Kocatepe'ye sürpriz

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden şair, gazeteci ve yazar Sabahattin Ali, 110'uncu doğum yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı. Günün sonunda ise Ali Kocatepe'ye de doğum günü sürprizi yapıldı. Çocukluğunun bir dönemini Edremit'te geçiren, bu ilçeyi kitaplarına, şiirlerine, yazılarına konu eden Sabahattin Ali'nin 110'uncu doğum yıldönümünde Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gün süren etkinlikler yapıldı. Eserleriyle ölümsüzleşen ve 2 Nisan 1948 tarihinde öldürülen Sabahattin Ali için Edremit Belediyesi tarafından 25- 26 Şubat tarihinde 'Sabahattin Ali 110 Yaşında' konulu sempozyum düzenlendi. Sabahattin Ali'nin doğum günü olan 25 Şubat günü Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde başlayan etkinlikte konuşan Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka şöyle dedi: "Çocukluğunun bir dönemini Edremit'te geçiren, ilçemizi kitaplarına, şiirlerine, yazılarına konu eden Sabahattin Ali'nin 110'uncu doğum yıldönümünde bir aradayız. Günümüzde sevgili Zülfü Livaneli'nin sesinden hepimizin aklında yer alan 'Ayın şavkı vurur sazın üstüne, Leylim ley' derken, Edip Akbayram'dan 'Başın öne eğilmesin aldırma gönül' diye hepimiz mırıldanırken, yine sevgili Nükhet Duru ve Ali Kocatepe'nin sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz 'Ben Gene Sana Vurgum' ve daha sayabileceğimiz birçok değerli bestenin sözlerinin Edremit'in şairi Sabahattin Ali'nin eserleri olduğu maalesef pek bilinmiyor. Biz Edremit Belediyesi olarak, tarihin bir döneminde burada yer almış ve kitaplarına Edremit'i konu etmiş büyük usta Sabahattin Ali'ye bu vesileyle manevi borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu doğrultuda anısını yaşatmak için çeşitli faaliyetler ve etkinlikler düzenliyoruz." ALİ KOCATEPE'YE DOĞUM GÜNÜ PASTASI Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan Aysun- Ali Kocatepe çifti, Sabahattin Ali'nin şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi. Sabahattin Ali ile aynı gün doğumlu olan sanatçı Ali Kocatepe'nin doğum günü sahnede kutlandı. Kocatepe Çifti, pastayı birlikte kesti. Gece 'Bundan sonra düşünerek atın adımlarınızı" parçası ile son buldu. Sempozyumun ikinci gününde ise Sabahattin Ali köşesi Sabahattin Ali Evi konuklara gezdirildi. Ardından Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gazeteci Yazar Ender Saraç ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı panel gerçekleştirildi.