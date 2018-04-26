(Görüntülü Haber) Sabaha karşı yolda bulunan minik Asım, annesine teslim edildi

ADANA'da evin açık unutulan kapısından dışarı çıkıp, 200 metre uzaklaşan 1,5 yaşındaki Asım Erdoğan, vatandaşlarca bulunup, annesi Betül Pınar Erdoğan'a teslim edildi.Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gece çalışan Betül Pınar Erdoğan, oğlu Asım'ı ev sahiplerine bıraktı. Sabaha karşı uyanan Asım Erdoğan, evin açık unutulan kapısından dışarı çıktı. Yaklaşık 200 metre gece karanlığında yürüyen minik Asım, DSİ'ye ait sulama kanalına doğru ilerlerken yakındaki bir otelin görevlisi Serkan Koç tarafından fark edildi. Çocuğun yalnız başına yürüdüğünü gören Koç, Asım Erdoğan'ı otelin lobisine getirdikten sonra polisi aradı. Olay yerine sevk edilen polisler, çevredeki apartmanları gezerek, küçük Asım'ın anne-babasını aradı. Bu sırada çocuğun evde olmadığını fark eden Erdoğan'ın ev sahipleri, açık olan kapıyı fark edip, dışarı çıktı. Ev sahipleri, polislerin kucağındaki minik Asım'ı görünce rahat bir nefes aldı.Polis, Betül Pınar Erdoğan'ın çalıştığı için çocuğun kendilerine teslim edilmesini isteyen ev sahiplerinin talebini kabul etmedi. Küçük Asım, telefon ile ulaşılan annesinin eve gelmesinin ardından teslim edildi.