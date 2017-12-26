(Görüntülü Haber) Rüzgar Çetin'e "muşta" cezası

Özden ATİK / İSTANBUL, () BEYOĞLU Asmalımescit'te 2013'te karıştığı bir kavgada, muşta kullandığı iddiasıyla yargılanan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, "Kasten yaralama" ve "Tehdit" suçundan toplam 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Çetin'in kavga ettiği Ahmet İhsan Tigrel ise haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan bin lira adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5.celsesi görülen duruşmaya, müşteki-sanık Rüzgar Çetin ile müşteki-sanık Ahmet İhsan Tigrel katılmadı. Her iki kişiyi avukatları temsil etti. Rüzgar Çetin'in avukatı müvekkilinin kullandığı iddia edilen muştanın ele geçirilmediğini belirterek "Bilirkişi raporu bunun kül tablası olduğuna yöneliktir. Bu nedenle ruhsatsız silah bulundurmak suçundan müvekkilimin beraatini talep ederim. Silahla yaralama suçunun da sübuta ermediğini düşünüyoruz" diyerek müvekkilinin tehdit, hakaret suçlarını da işlemediğini öne sürdü. Ahmet İhsan Tigrel'in avukatı ise Çetin'in cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme kararında, Rüzgar Çetin'in "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Hakaret" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Rüzgar Çetin'in, Ahmet İhsan Tigrel'e yönelik "Kasten yaralama" suçundan silahtan sayılan muşta benzeri bir aletle gerçekleştirdiği gerekçesiyle 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Rüzgar Çetin'in gönderdiği mesajlarla tehdit suçunu işlediği de belirtilerek 3 bin lira adli para cezası verildi. DİĞER MÜŞTEKİ-SANIK DA CEZA ALDI Mahkeme Ahmet İhsan Tigrel'in ise "Hakaret" suçunu kendisine yönelik işlenen kasten yaralama suçuna tepki olarak işlediği anlaşıldığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Tigrel'e, Rüzgar Çetin'i kendisine yönelik eyleme tepki olarak "Kasten yaralama" suçu işlediği gerekçesiyle bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, bu cezayı iki ayı geçmemek üzere taksitlendirilmesine de hükmetti. CEZALAR GERİ BIRAKILMADI Mahkeme, Rüzgar Çetin'in avukatı tarafından örnek olarak mahkemeye sunulan kül tablasının avukatına iadesine de karar verdi. Her iki müşteki-sanığın daha önce daha önce de denetim süresi için de suç işledikleri gerekçesiyle haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi. İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın 30 Kasım 2013'te Asmalımescit'teki Propaganda isimli mekanda meydana geldiği belirtiliyordu. İddiaya göre Rüzgar Çetin, Ahmet Tigrel'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve tokat attı. Tigrel de Çetin'e yumruk attı. Daha sonra Çetin, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı. Çetin tekrar içeri girip Tigrel ile konuşmak istedi, ancak görevliler tarafından çıkarıldı. İddianamede, dışarıda bekleyen Rüzgar Çetin'in, Ahmet Tigrel'i yanına çağırdığı ve parmaklarına taktığı ve elde edilemeyen muşta ile vurarak Tigrel'i darp ettiği belirtildi. Boğuşmaya başlayan tarafları arkadaşlarının ayırdığı anlatıldı. Çetin daha sonra Tigrel'in telefonuna mesaj atarak tehdit ettiği de ileri sürüldü. Rüzgar Çetin'in, "Basit yaralama", "tehdit","hakaret", "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma" suçlarından 3 yıl 10 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyordu. Sanık Ahmet Tigrel'in ise "Hakaret" ve "Basit yaralama" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapis istenirken; meşru müdafaada bulunması nedeniyle ceza verilmemesi de talep ediliyordu.