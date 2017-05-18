(Görüntülü Haber) Rus subayın cesedine inceleme

KARS, (- ARDAHAN’da bir vatandaşın özel mülkiyetinin temel kazı çalışmaları sırasında üniformasıyla gömülmüş halde bulunan ve Rus subaya ait olduğu ileri sürülen Rus üniformalı cesedin korunması, muhafazası ve kimliğinin belirlenmesi için İstanbul ve Erzurum’dan 3 uzman konservatör ceset üzerindeki ön inceleme çalışmalarını tamamladı.



Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne geçen 25 Nisan günü gelen bir ihbar üzerine merkez Karagöl Mahallesi, ada 321 parsel 44’te kayıtlı taşınmazın inşaat temeli kazısı sırasında inşaat alanı içerisinde kapaklı ahşap bir tabut bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında tabut Ardahan Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Kars Müzesi Müdürlüğü emanet deposuna muhafaza edilmek üzere getirildi. Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp, Erzurum ve İstanbul Konservasyon Müdürlüğü'nden 3 uzmandan oluşan heyetin dün müzeye geldiğini ve çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Necmettin Alp, "26 Nisan 2017 günü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze konu ile ilgili yazılmış olan raporda tabutun ve tabut içerisindeki iskeletin çürümesini önlemek amacıyla acilen ilaçlanması gerektiği ifade edilmiş ve konservasyon ekibinin görevlendirilmesi talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz tarafından Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuar Müdürlüğü'nden 2 uzman ile İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'nden 1 uzman tabut ve iskelet üzerinde ön inceleme ve durum tespit çalışması yapmak amacıyla 16 Mayıs günü müzemiz müdürlüğünde görevlendirilmiş ve Kars Müzesi uzmanları ile birlikte müze deposunda bulunan tabut ve tabut içerisindeki iskelet üzerinde ön inceleme çalışmalarını tamamlamışlardır. Çalışmanın sonrasında antropolog konservatör ve tarih uzmanlarından oluşan bir heyet ile uygulama çalışması gerçekleştirilecektir" diye konuştu.



Uzmanların, tabutun ve iskeletin bulunduğu ortamın 20 derecenin üzerine çıkmayacak şekilde bir oda sıcaklığında tutulması daha fazla sıcak olunca çürümenin hızlanabileceğini söylediklerini belirten Necmettin Alp, şunları söyledi:



"Bunun için de bu kontrolü yapmak üzere bir cihazı tabutun yakın yerine koyduk. Getirdikleri o cihazı oraya yerleştirdik. O cihaz sürekli ısı derecesini ölçüyor. Ayrıca depomuzda bulunan nem cihazlarıyla da nem oranının yüzde 60’ın üzerine çıkmaması için ciddi bir çalışmamız var. Ön incelemelerinde çürümenin biraz hızlı şekilde devam ettiğini ancak antropolojik incelemeler yapılacağı için koruma amaçlı ilaçlamanın bir müddet bekletileceğini söylediler. Çünkü, ilaçlama geniş kapsamlı yapılırsa daha sonraki yapılacak antropolojik incelemelerde iskelete ait kemiklerin özelliğini yitirmesi riski karşısında bunun biraz ertelenmesinin uygun olacağını söylediler. Diğer işlemleri de tamamladılar. Dün itibariyle bu çalışmaları tamamladıktan sonra da ön çalışma raporunu da hazırlayıp genel müdürlüğümüze, bakanlığımıza sunduk. Şimdi çalışmanın ikinci etabı olan bir bilimsel heyet antropolog, arkeolog ve tarihçilerden oluşan akademisyenlerden oluşan bir bilimsel heyetle birlikte konservasyon ekibimiz aynı zaman içerisinde ikinci etap çalışmalarına başlayacaklar. Bu da bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün talimatlarıyla müzemizde korumaya alınan bu tabut üzerindeki çalışmaları titizlikle devam ettiriyoruz. Tabutu ve iskeleti müzemizde emanet deposunda tutuyoruz. Bu konuda ilk etap çalışmaları tamamladık şimdi ikinci etap çalışmaları için hem bilim heyetinin hem de genişletilmiş konservasyon ekibinin çalışması için yeni bir program yapıyoruz ve belki tabutun konulduğu yere klimada yerleştirilmesi gerekecek. Nem ve sıcaklık ısı derecesini sabit tutabilmek için bir klima takılması da ihtiyaç gibi gözüküyor. İkinci etap çalışması için bunları da yapacağız."