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(Görüntülü Haber) Rus Savaş gemisi Çanakkale'den geçti

RUS Donanması'na ait '158 borda' numaraları Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne açıldı. Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi, saat 10.30'da...

RUS Donanması'na ait '158 borda' numaraları Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne açıldı. Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi, saat 10.30'da boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra 10.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü'nde bulunan 'Dur Yolcu' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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