Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - RUS Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, bugün öğle saatlerinde, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Bugün saat 12.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan savaş gemisi, saat 13.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü'nden, 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen savaş gemisi, saat 13.30'da boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
(Görüntülü Haber) Rus savaş gemisi Çanakkale'den geçti
Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - RUS Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi,...
24 Aralık 2016 Cumartesi 15:22
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.