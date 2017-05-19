(Görüntülü Haber) Rus savaş gemisi boğazdan geçti -2

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-RUS Donanması Karadeniz Filosuna bağlı çıkarma gemileri 151 borda numaralı "Azov" İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rus Donanması Karadeniz Filosuna bağlı çıkarma gemileri 151 borda numaralı "Azov" saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geminin geçişi sırasında güvertede bir çok askerin tek sıra halinde olduğu ve İstanbul Boğazını seyrettiği görüldü. Geminin ön bölümünde iki silahlı askerin nöbet tuttuğu ve birisinin sipere yatıp silahlı nöbet beklediği görüldü. Yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. İstanbul Boğazı'nı geçen Rus gemilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki bot da eşlik etti. Öte yandan, Rus savaş gemisinin, Dolmabahçe açıklarında demirli bulunan Türk savaş gemisinin yanından geçtiği görüldü.