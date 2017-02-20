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(Görüntülü Haber) Rus çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Rus Donanması'na ait 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi geçti. Marmara Denizi'nden bugün saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan...

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE Boğazı'ndan, Rus Donanması'na ait 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi geçti. Marmara Denizi'nden bugün saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, iki saat içinde boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu önlerini geldi. Türk sahil güvenlik botunun eşlik ettiği çıkarma gemisi sorunsuz şekilde Nara Burnu'nu dönüp, Çanakkale önlerine ulaştı. Savaş gemisinin boğaz geçişi sırasında Avrupa yakasındaki Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı bahçesindeki tarihi toplarla aynı kareye yansıyan görüntüsü dikkat çekti. Rus çıkarma gemisinin önce Ege Denizi'ne açılacağı, ardından da Akdeniz'e gitmek üzere yol alacağı belirtildi.

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