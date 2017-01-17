Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

(Görüntülü Haber) Rota Haber genel yayın yönetmeni Ünal Tanık gözaltına alındı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne soruşturması kapsamında aranan Rota Haber internet haber portalı genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova’nın Altınova İlçesi Subaşı Beldesi’nde gözaltına alındı....

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne soruşturması kapsamında aranan Rota Haber internet haber portalı genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova’nın Altınova İlçesi Subaşı Beldesi’nde gözaltına alındı. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün İstanbul yapılanmasında yer aldığı ve örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen Ünal Tanık’ın, Altınova İlçesi Subaşı Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Eve yapılan baskın sonucu aranan Ünal Tanık, yakalandı. Ünal Tanık'ın yakalandığı evde, çok sayıda doküman ve dijital materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınan Ünal Tanık, gerekli soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gelen görelilere teslim edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55