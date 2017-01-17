Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne soruşturması kapsamında aranan Rota Haber internet haber portalı genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova’nın Altınova İlçesi Subaşı Beldesi’nde gözaltına alındı. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün İstanbul yapılanmasında yer aldığı ve örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen Ünal Tanık’ın, Altınova İlçesi Subaşı Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti. Eve yapılan baskın sonucu aranan Ünal Tanık, yakalandı. Ünal Tanık'ın yakalandığı evde, çok sayıda doküman ve dijital materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınan Ünal Tanık, gerekli soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gelen görelilere teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Rota Haber genel yayın yönetmeni Ünal Tanık gözaltına alındı
Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne soruşturması kapsamında aranan Rota Haber internet haber portalı genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova’nın Altınova İlçesi Subaşı Beldesi’nde gözaltına alındı....
17 Ocak 2017 Salı 16:11
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