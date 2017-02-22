(Görüntülü Haber) Romanların hasır örme üretim atölyesi örnek çalışma

MERSİN, () - MERSİN'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde 12 belediyenin yürütmeye hak kazandığı İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP) kapsamında Toroslar Belediyesi'nin Roman vatandaşlar için açtığı 'Hasır Örme Üretim Atölyesi' Türkiye'ye rol model oldu. Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesinde kurulan Alsancak Romanlar Eğitim Merkezi, Türkiye'nin çeşitli illerinden Roman Çalıştayı için Mersin'e gelenleri ağırladı. Konukları ağırlayan Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, 20 kadın ile 10 erkek Roman vatandaşın çalışarak, aile ekonomilerine katkıda bulunduğu atölyeyi gezdirerek bilgi verdi. Federasyon Başkanı Daylam, kargı, kamış ekipman ve makinelerinin bulunduğu atölyede Roman vatandaşların hem meslek öğrendiğini, hem de yurt içi ve yurt dışına üretim yaptığı bir konuma geldiğini söyledi. TÜRKİYE KAZANIYOR Kendilerine verilen destek için teşekkür eden Daylam şöyle konuştu: "Roman kadınlarımız çalışıyor, Türkiye kazanıyor. Dezavantajlı kişiler için yapılan bu atölye Türkiye'de bir örnek modeldir. Bu çalışmayla Brüksel'de Türkiye'deki en iyi sürdürülebilir eğitim çalışması alanında Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füller'in elinden ödül aldık. Bu ödülümüzü bize bu imkanları sunan değerli başkanımıza ilettik. Toroslar'da yetişen kargılar, kadınlarımızın el becerileri ve makine yardımıyla üretilerek artık yurt dışına da ihraç edilmektedir. Ayrıca atölyede 25 roman gencimiz de kaynak eğitimi almaktadır." BALIK TUTMAYI ÖĞRETTİK Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu ile birçok ortak proje gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tuna şöyle dedi: "Romanlarımıza, 'balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreteceğiz' demiştik. Oluşturduğumuz hasır örme üretim atölyesi ile hem meslek öğreniyorlar hem de ürettiklerini ihraç ediyorlar. İnsanlara balık tutmayı öğrettiğimiz zaman hangi noktaya geldiklerini görebiliyorsunuz. Bu atölyede çalışan romanlarımız hem üretiyor hem de ürettiklerin ihraç edebiliyorlar. Biz de böyle üretime dayalı bir sistemi kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz." Katılımcılar da, Başkan Tuna'yı kutlayarak, atölyenin Türkiye'deki en iyi örneklerden biri olduğunu gördüğünü vurgulayarak, projeyi örnek aldıklarını sözlerine ekledi.