Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...

(Görüntülü Haber) Rize’nin yüksek kesiminde kar yağışı

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), () - RİZE'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı...

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), () - RİZE'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi, Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Kar yağışının sürdüğü ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı Geçidi'nde ulaşımında aksamalar yaşandı. İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, kaydettiği kar yağışı görüntülerini ‘23 Mayıs’ta kar yağıyor’ ifadeleri ile sosyal medya hesabında paylaştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246