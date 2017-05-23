Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), () - RİZE'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi, Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Kar yağışının sürdüğü ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı Geçidi'nde ulaşımında aksamalar yaşandı. İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, kaydettiği kar yağışı görüntülerini ‘23 Mayıs’ta kar yağıyor’ ifadeleri ile sosyal medya hesabında paylaştı.
(Görüntülü Haber) Rize’nin yüksek kesiminde kar yağışı
Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), () - RİZE'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı...
23 Mayıs 2017 Salı 17:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.