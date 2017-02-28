(Görüntülü Haber) Rizeli şoförün park yeri görenleri şaşırttı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE?de şoför emeklisi 70 yaşındaki Zikrullah Subaşı, yol yapım çalışması nedeniyle binanın otoparkına ulaşamayınca aracı, altına güçlükle sığdığı bir binanın giriş katındaki balkonun altına park etti. Paşakuyu Mahallesi?nde 5 yıldan bu yana yapımı süren Güney Çevre Yolu inşaatı nedeniyle bina otoparklarına girişleri engellenen Oluşum Apartmanı sakinleri otopark sorunu ile karşılaşmaya başladı. Şoför emeklisi 70 yaşındaki Zikrullah Subaşı da otomobiline ilginç bir park yeri buldu. Subaşı aracı, altına sadece birkaç milimetre farkla sığdığı komşu binanın balkonun altına park etti. Balkon altına park edilen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. "LASTİKLERİN HAVASINI İNDİRMEYE GEREK KALMADI" Güney Çevre yolu inşaatından dolayı binalarının otoparkını kullanamadıklarını anlatan Zikrullah Subaşı, "Komşu binanın otoparkına girerek onların alanını da işgal etmek istemedim. Başka çare kalmayınca apartman balkonunun altına park ettim. Önce, ?Buraya girebilir miyim, giremez miyim?? diye düşündüm ama girdim. Lastiklerin havasını indirmeye gerek kalmadı. Bu alana kimse park edemediği için komşularımın park alanlarını da işgal etmemiş oldum" dedi.