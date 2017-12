RİZELİ Muhammet Refik Köse (50), Türk karikatürist, çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak tarafından yaratılan kurgusal Hun savaşçısı ve çizgi roman serisi karakteri 'Tarkan' sevgisi ile yaşıyor. Evini, Tarkan'ın kostümleri ve savaş aletleri ile donatan, çizgi romanlarını biriktiren ve yörede 'Rizeli Tarkan' olarak da tanınan Köse, köyünde ilgi odağı haline geldi. Giydiği savaşçı kostümleriyle yörede dolaşan Refik Köse'yi görenler de kendisine 'Tarkan' diye hitap ediyor. Camidağı köyünde oturan işçi emeklisi Muhammet Refik Köse, çocukluk yıllarında, Türk karikatürist Sezgin Burak tarafından yaratılan kurgusal Hun savaşçısı çizgi roman serisi karakteri 'Tarkan' hayranı oldu. Tarkan'ın çizgi romanlarını okuyan ve kendisini karakterin yerine koyan Köse, ailesine ait marangoz atölyesinde tahtadan kılıçlar yaptı, arkadaşları ile savaş oyunları oynadı. Tahta kılıcını yanından ayırmayan Muhammet Refik Köse, kendisine 'Tarkan', arkadaşlarına da çizgi roman serisindeki karakterler 'Hortis', 'Kostok' ve 'Tan' lakaplarını taktı. Tarkan'la kendisini özdeşleştiren ve sevgisini yıllardır yaşatan Köse, evindeki odasını da Tarkan'ın kostümleri ve savaş aletleri ile donattı. Muhammet Refik Köse'nin odasında kılıçlardan kolyelere, çizgi roman serilerinden Tarkan posterlerine kadar çok sayıda figür yer alıyor. Köse, odasındaki figürleri "Bunlar benim ilacım" diye yorumluyor. KÖYDE İLGİ ODAĞI Köyünde herkesin Tarkan diye hitap ettiği Muhammet Refik Köse, savaşçı kostümünü giyip, kılıç kuşanıyor ve okla atış talimi yapıp, ormanda yürüyüşe çıkıyor. Komşuları da savaşçı kostümüyle gördükleri Köse'ye alıştı. Bazı kişiler, Muhammet Refik Köse'ye 'Kurdun nerede?' diye takılıyor. SEZGİN BURAK'IN AİLESİ İLE GÖRÜŞÜYOR Hun savaşçısı çizgi roman karakteri Tarkan'ı çizen Türk karikatürist, çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak'ın eşi Türkay, oğlu Tan ve kızı Mine Burak'la görüşen Muhammet Refik Köse, aile ile yıllardır iletişimi kesmedi. Telefonla ve sosyal medya aracılığı ile tanıştığı aile bireyleri, Köse'ye hediye Tarkan posterleri ve dergileri gönderdi. 'TARKAN'I HALEN YAŞIYORUM' Muhammet Refik Köse, Tarkan karakterinin çocukluktan kalma bir merak olduğunu belirterek, okuduğu Tarkan çizgi romanlarının kendisinde bu merakı oluşturduğunu söyledi. Çocukluk yıllarından bugüne kadar Tarkan sevgisini yaşadığını anlatan Köse, şöyle dedi: "Bulduğum kılıç, ok, yay, onları evimde sergiliyorum. Onlar benim hayatım. Çocukluk çağlarımızda teknoloji yoktu. Çizgi roman okuma hayranlığı vardı. Herkes Tarkan, Kara Murat, Teksas, Tommiks gibi çizgi romanları okurken ben Tarkan çizgi ormanlarını okurdum. Zamanla yaşantısına özendim. Kurdu ve kılıcıyla düşmanların üzerine giderek onları darmadağın ediyordu. Marangoz atölyemizde çocukluk çağlarımızda kılıç yapıp arkadaşlarımla beraber kılıçları yanımızda taşırdık. O yaşlarda Tarkan'ı bire bir yaşardık. Benim ismim o zamanlarda Tarkan olarak kaldı. Arkadaşlarımın da Tarkan çizgi romanından isimleri vardı. Kardeşimin adı 'Tan', arkadaşlarımın ise 'Hortis' ve 'Kostok'tu. Çizgi romanı çocukluğumuzda yaşadık. Ben 50 yaşına geldim halen Tarkan'ı yaşıyorum." 'DERGİLERİ AYNI HEYECANLA OKUYORUM' Tarkan dergilerini çocukluk dönemlerinde gizli gizli okuduklarını belirten Muhammet Refik Köse, şunları söyledi: "Büyükler bu dergileri okumamıza kızardı. Ninem bize kızardı 'Okumayın' derdi. Bir dönem ablamın yanına il dışına gitmiştim. Annem arkamdan sobayı tutuşturmak için benim Tarkan dergilerimi yaktı. Ben dönünce birkaç tane dergim kalmıştı. Sonradan yine biriktirmeye başladım ve yaklaşık 150 tane daha çizgi roman biriktirdim. Rahmetli Sezgin Burak o zamanki imkânlarla savaş sahnelerini ve Tarkan'ı öyle bir çizmiş ki şu an o sahneleri Diriliş dizisinde görebiliyoruz. En son geçen hafta yine 'Tarkan Kurt Kanı', 'Tarkan Korkunç Takım' ve 'Tarkan Dehşet Kulesi' maceralarını yine çocukluğumda olduğu gibi aynı heyecanla okudum." 'ANNEM, SEN KİME ÇEKTİN, DİYE KIZARDI' Kardeşi, yengesi ve yeğenleri ile birlikte aynı evde yaşadığını anlatan Köse, "Onlar da tarihe bir merakım olduğunu biliyorlar. Bu tarihi aletleri, silahları evime taşıdığım için bunların temizliği biraz zor. Kardeşimin eşi sağ olsun bu konuda bana yardımcı oluyor. Dizdiğim eserler yerinden oynadı mı ben sinirleniyor, kızıyorum. Rahmetli annem bana 'Evlen o zaman eşin temizlesin' derdi. Bir de annem giyimim için bana kızardı, 'Sen kime çektin, biraz babana benze, bir tuhaf giyiniyorsun. Her gün kılıçlar silahlar eve getiriyorsun. Parmağında yüzükler takıyorsun' derdi. Boynumdaki madalyona 500 TL verdim. Rahmetli annem bana 'O teneke parçasını neden boynuna takıyorsun?' diye kızardı. Ben de anneme 'Orta Asya'dan geliyorum. Gelirken oranın kültürünü de getirdim. Size uğradım, gidene kadar beni idare edin' diye takılırdım." Köydeki komşuları da Muhammet Refik Köse'nin Tarkan sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını ve halen bu sevgiyi yaşattığını söyledi.