(Görüntülü Haber) Rize’de yat limanında eriyen taşlar, suya gömülüyor

RİZE'de 19 yıl önce yapımına başlanan ancak, ödenek yetersizliği nedeniyle 2001 yılında inşaatı yarım kalan yat limanında suya dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı ortaya çıktı. Eriyen taşlar nedeniyle yat limanı dolgusu deniz sularına gömülerek her geçen gün kayboluyor. Yat limanında eriyen taşlar tartışmalara neden oldu. Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, “Dolguda kullanılan taşların deniz suyuna dayanıksız olduğu ortadadır” derken, Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı da “Halkın parası suya gömüldü” diyerek tepkisini dile getirdi. Projeyi başlatan Rize eski Belediye Başkanı Hızır Hop ise, "Taşlar erimiyor, yerleşiyor” diye savunma yaptı.



Rize'de, 1998 yılında Gülbahar Mahallesi sahilinde Rize Belediyesi tarafından 200 yat kapasiteli 800 metre uzunlukta mendireğe sahip yat limanı projesi hazırlandı. Dönemin Başbakan’ı Mesut Yılmaz tarafından 1999 yılında temeli atılan yat limanı, yaklaşık 1 milyon tona yakın taş nakledildikten sonra 2001'de ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu.



Projeye bugünün maliyeti ile yaklaşık 3 milyon lira harcandığı belirtildi. Proje, göreve gelen belediye başkanları tarafından maliyetli olduğu belirtilerek devam ettirilmedi. Ortada kalan projede zamanla dolgu yapılan mendireğin kaybolmaya başlandığı fark edildi. Yat limanı dolgusunda suya dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı, yüzeyde kalan taşların ise ufalanarak dağıldığı ortaya çıktı.



ESKİ BAŞKAN: TAŞLARIN DAYANIKLI OLMADIĞI ORTADA



Rize Belediyesi eski Başkanı Halil Bakırcı, kendilerinden önceki dönemde projelendirilen ve dolgusu yapılan yat limanı inşaatının büyük bir proje olduğunu ve belediye olanakları ile yürütmenin olanaksızlığını görerek inşaatı devam ettirmediklerini söyledi. Yat limanı inşaatında henüz oluşumunu tamamlamamış yumuşak taşlar kullanıldığını ifade eden Bakırcı, şöyle dedi:



"Dolguda kullanılan taşların deniz suyuna dayanıksız olduğu ortadadır. Orada dökülen taşların denize dayanıklı olmadığı herkes tarafından biliniyor. Bunun için kimyasal laboratuar analizine gerek yok. Bir bakarsın sonra 6 ay sonra bir daha bakarsın zaten taşların eridiği görülüyor. Biraz taştan anlayan insanlar uzaktan bakınca bile o taşların böyle bir deniz dolgusuna uygun olmadığı çıplak gözle gözükmektedir. Bu taşların buraya doldurulurken bir teknik analiz yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum."



İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: HALKIN PARASI ORAYA GÖMÜLDÜ, YAZIK



Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı da ekonomik olarak böyle bir yatırıma yazık olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Halkın parası oraya gömülerek amacına uygun bir şekilde projenin tamamlanmamasına yazık olmuş. Şimdi o yat limanı için dolduruluyor ve üzerine şehir hastanesi yapılacakmış. Bence orada bir yat limanı yaparak bu bölgedeki turizmi geliştirmek daha iyi olurdu. Dolgu alanı üzerindeki riskli binaları konuşurken tekrar dolgu yapılarak üzerine bir hastane yapılması fikri çok manidardır."



'DENİZ ALDI, GÖTÜRDÜ'



Rizeliler de yat limanı dolgusunun her geçen gün eriyip kaybolmasına tepki gösterdi. Kent sakinleri, taşların her geçen gün ufalanıp kaybolduğunu anlatırken, "Belirlenen taşlar uygun değildi. Yatırım yapıldı, deniz aldı hepsini götürdü” ifadelerini kullandı.



PROJEYİ BAŞLATAN ESKİ BAŞKAN: TAŞLAR ERİMİYOR, YERLEŞİYOR



Projeyi başlatan dönemin Rize Belediye Başkanı Anavatan Partili Hızır Hop, projenin Rize turizmine katkı sağlaması amacıyla hazırlandığını belirtti. Projede kullanılan dolgu taşlarının çekirdek taş dolgusu olduğunu ifade eden Hop, “Çekirdek dolguda kullanılacak taşın zaten o kadar sert olması şart değil. Ama üzeri daha sert bir taşla kaplanacak. Taşlar erimiyor, yerleşiyor. Bu durum normaldir. Bu dolgunun üzerine daha sert bir taşla kamuflaj yapmak lazım. Tabii bu ödenek meselesi. Ödenek temin edilirse yapılması bence uygundur. Rize'nin bu projeye ihtiyacı var."