Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de, arka cephesini saran sarmaşıklar nedeniyle görünmez hale gelen ev, baharla birlikte açan çiçeklerle rengârenk oldu. Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yol kenarında yer alan 2 katlı ev, mirasçılarının ilgisizliği nedeniyle arka cephesi sarmaşıklarla kaplandı. Çevresinde yükselen binalarla etrafı çevrilmeye başlanan ve ön cephesinde bir esnafın manav işlettiği sarmaşık ev, baharla birlikte çiçeklerle kaplandı. 'Sarmaşık ev', 'çiçek ev'e dönerken, gören bir daha bakıyor, fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Sarmaşık evi görmeye gelenler selfie yaparak sosyal medyada paylaşıyor.
(Görüntülü Haber)Rize’de sarmaşık ev çiçek açtı
Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de, arka cephesini saran sarmaşıklar nedeniyle görünmez hale gelen ev, baharla birlikte açan çiçeklerle rengârenk oldu. Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yol kenarında yer alan 2 katlı...
29 Nisan 2018 Pazar 12:55
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