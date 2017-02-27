(Görüntülü Haber) Rize’de 2 bin kişinin işe alınacağını duyan sıraya girdi

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de, belediyeler ile bazı kurumlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere 2 bin kişinin işe alınacağını duyanlar, İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü’ne akın etti. Sabahın erken saatlerinde İŞKUR binası önünde beklemeye başlayanlar, merdivenlerde kuyruk oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde belediyeler, özel idare ve bazı kurumlarda 6 ay geçici süreyle 2 bin kişinin hizmetli kadrosunda istihdam edilmesi için çalışma başlatıldı. Bugün başlayan iş başvuruları için Rize Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne çok sayıda başvuru yapıldı, İŞKUR İl Müdürlüğü merdivenlerinde uzun kuyruklar oluştu. Merdivenlerde sıra bekledikten sonra kuruma girenlerin oturarak sırasını beklemesi için bölüm ayrıldı. Buna rağmen sırasını ayakta bekleyen vatandaşlara seslenen İŞKUR İl Müdürü Hasan Kiraz, "Biz sizin için rahat edin diye koltuk koyduk. Koltuklarda oturun, bekleyin. Hepiniz kaydolacaksınız, merak etmeyin" uyarısında bulundu. İŞKUR MÜDÜRÜ: İLK GÜN NEDENİYLE YOĞUNLUK VAR İŞKUR İl Müdürü Hasan Kiraz, bir hafta sürecek başvuruların alımı sonrasında 2 bin kişinin istihdam edileceğini belirterek, "6 ay süreli bir çalışma programı uygulanacak. İşe alımlar noter huzurunda kura ile belirlenecek. Bir aileden sadece bir kişi işe girebilecek. İlk gün olması nedeniyle bir başvuru yoğunluğu var. Gelen vatandaşlarımızı kayıtlarını hızlı bir şekilde yaparak gönderiyoruz" dedi.