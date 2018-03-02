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(Görüntülü Haber) Rize'nin Rus işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, törenle kutlandı. Tören sonrası şehitler için saygı yürüyüşü düzenlendi. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı...

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'nin Rus işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, törenle kutlandı. Tören sonrası şehitler için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, kutlu bir günü yaşadıklarını belirterek, "Bu kutlu gün, bu şehit kokan gün, derdi vatan olanların günü, vatanımızın kıymetini bilenlerin, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın anlamını bilenlerin günüdür’’ dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi. Törenin ardından 50 metre uuznluğa sahip birbirine ekli Türk bayrakları eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi. Valilik tören alanından başlayan yürüyüş Sahil Camii önünde sona erdi.

 

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