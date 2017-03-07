(Görüntülü Haber) Rize kadını için klip hazırladılar

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de, Ebrulu Yaşam ve Sanat Derneği ile 100 Yapım tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ‘Bu şehrin kadınları’ klipi hazırlandı. Klipte, Rize kadınının sadece çay tarlasındaki mücadeleci karakteri ile değil iş, sanat ve sosyal hayatta var olduğu mesajı verilmeye çalışıldı. ‘Bu Şehrin kadınları’ klipi için Babillon Hotel’de tanıtım programı düzenlendi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile eşi Esma Bektaş, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve eşi Özlem Aksoy ile davetlilerin katıldığı programda konuşan Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, bu kentin kadınlarının çay tarlasında çaya emek veren, yıllarca cefakarlık çeken, yoksulluğu ve gurbeti yaşamış Kaçkar Dağları gibi kadın anlamına geldiğini belirtti. Cerrahoğlu, “Karadeniz’in ve Rize’nin cesur, mert, azimli kadınına armağan ettiğimiz tanıtım klipi hazırladık. 'Bu şehrin kadınını en iyi yine bu şehrin kadını anlatır' dedik. Projeyi önce gönlümüzü koyduk ve ortaya gönülden gönüle dokunan bir tanıtım filmi çıktı. Bu proje artık bizden çıkarak Rize’nin, Karadeniz’in ve Türkiye’nin projesi olacak. Her şey bu güzel ülkemiz, geleceğimiz ve kadınlarımız için” dedi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş da, 'bu şehrin kadını' denildiğinde kırsalda sırtında sepeti ile bir fotoğrafın gözlerde canlandığını belirterek, “Artık kırsal hayat toplumda daha az yer tutuyor. Toplumumuz şehirleşti. Toplumun aktif ve etkin kısmı şehirlerde yaşıyor. Eski kalıpları bırakarak güncel gerçeklikle ve gelecekle bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Derneğimizin bu bağlantıyı kurma noktasında önemli bir başarısı var” dedi ve klipin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Mehmet Ali Güneş ve İrfan Çalık'ın yazdığı, ‘Bu şehrin kadınları’ türküsü eşliğinde yönetmenliğini Memiş Ali Yazıcı’nın yaptığı Rize kadınını anlatan klip izlendi.