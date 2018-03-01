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(Görüntülü Haber) Rize'den harekata katılan Mehmetçiğe moral için yola çıktılar

Aytekin KALENDER/ARDEŞEN (Rize), () - RİZE’nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde oturan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral vermek ve evlerinde...

Aytekin KALENDER/ARDEŞEN (Rize), () - RİZE’nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde oturan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral vermek ve evlerinde yaptıkları yiyecekleri götürmek için sınıra doğru yola çıktı.

Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerlere moral desteği yurdun dört bir yanından sürerken, bir destek de Rize’nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi sakinlerinden geldi. Belde Belediye Başkanlığınca başlatılan organizasyon kapsamında bir araya gelen belde sakinleri, evlerinde börek, pasta, tatlı ve sarma gibi pek çok yiyeceği pişirerek Afrin’deki Mehmetçik için hazırladı. Tuncalı beldesi hanımları tarafından hazırlanarak paketlenen börek ve tatlılar daha sonra oluşturulan 45 kişilik grup tarafından Afrin’de götürülmek üzere alındı. Mehmetçiğe destek olmak için yola çıkan grup, beldeden Afrin’e uğurlandı.  

Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, askerlerin amansız verdiği mücadeleye sonu kadar destek olduklarını belirterek, “Afrin’de Mehmetçiğimiz dünya ile mücadele veriyor. Bizde onlara destek amaçlı onların yanında olalım dedik. Tatlı börek sarma gibi hazırlıklar yaptılar. Yöremizin güzel çaylarından götüreceğiz. Bunu kendimize görev edindik moral için onların yanına gidiyoruz” dedi.

Tuncalı hanımlar da Mehmetçik için pasta, börek ve çörek yaptıklarını ifade ederek, bu zor görevlerinde kendilerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

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