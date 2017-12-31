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(Görüntülü Haber) Rize'deki festivalde, 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi

RİZE'de, düzenlenen Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Tezgahlarda bulunmayan hamsiye hasret kalan Rizeliler erken saatlerde sıraya girdi, ikram edilen 2,5 ton hamsiyi, 2 saatte tüketti. Rize Belediyesi tarafından bu yıl...

RİZE'de, düzenlenen Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Tezgahlarda bulunmayan hamsiye hasret kalan Rizeliler erken saatlerde sıraya girdi, ikram edilen 2,5 ton hamsiyi, 2 saatte tüketti.

Rize Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci Hamsi Festivali düzenlendi. Sahil etkinlik alanındaki festival için hazırlıklar bir hafta önceden başladı. Hamsi sürülerinin Türkiye'ye göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan kara sularına yönelmesi ile tezgahlarda bulunamayan, olanı da kilosu 25 lirayı bulan fiyatlardan satılan hamsi için belediye önlemini önceden aldı. 1 hafta önce eksi 40 derecede depolanan 2,5 ton hamsi festivalden bir gün önce 30 kişilik ekip tarafından ayıklandı. Festival alanına sabah erken saatlerde kurulan 30 mangalda hamsiler pişirilmeye başlandı.

SABAHTAN SIRAYA GİRDİLER

Bu yıl hamsiye hasret kalan Rizeliler sabah erken saatlerde festival alanında sıraya girdi. Rize'nin yanı sıra Artvin, Trabzon, Erzurum ve Ardahan'dan da vatandaşlar hamsi festivali için Rize'ye geldi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı festivalde öğle saatlerinde başlayan hamsi ikramı ile izleyiciler mangallara yöneldi. Hamsi yanında helva ve çay ikramında bulunulanlardan doymayanlar yeniden sıraya girdi. Görevlilerin hamsi yetiştirmekte zorlandığı etkinlikte, 2 saatte, 2,5 ton hamsi tüketildi. Hamsiyi yiyen vatandaşlar kemençe ve tulum ezgileri eşliğinde bol bol horon oynadı. Hamsinin Rusya'ya kaçtığını anlatan vatandaşlar festivalde hamsiye doyduklarını belirtti.

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