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(Görüntülü Haber) Rize'de özel harekat polisleri, Afrin'e uğurlandı

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/RİZE, () - RİZE'de, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için görevlendirilen 22 özel harekat polisi, düzenlenen törenle uğurlandı. Güneysu Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene...

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/RİZE, () - RİZE'de, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için görevlendirilen 22 özel harekat polisi, düzenlenen törenle uğurlandı.

Güneysu Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile özel harekat polisleri ve yakınları katıldı. Törende konuşan Vali Erdoğan Bektaş, yüreklerinin bir tarafının Afrin diye attığını belirterek kime sorulsa Afrin'e gitmek isteyeceğini söyledi. Böyle bir millete sahip olduklarını ifade eden Vali Bektaş, "Bizim milletimizin böyle bir özelliği var. Bizim milletimiz çok farklı. Biz bu yüzden başarılı oluyoruz. Afrin'de milletin çocukları başarılı operasyonlara imza atıyor.  Zor bir coğrafyada yıllardır hazırlanan tüneller, barikatlar ve tuzakları aşarak adım adım Afrin'e ilerliyorlar" diyerek asker ve polislere başarılar diledi.

Kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından 22 özel harekat polisi yakınları ile vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı veda sırasında bazı polis eş ve çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Aileleri ile vedalaşan polisler oluşturulan konvoy eşliğinde yola çıktı.
 

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