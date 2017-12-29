(Görüntülü Haber) Rize'de kurayla iş hakkı kazanan 30 işçiye KHK şoku

Aytekin KALENDER- Selçuk BAŞAR/RİZE, () - RİZE'de, 350 kişinin başvurduğu hasta bakıcılık işine kurayla girmeye hak kazanan 30 kişinin iş sevinci kısa sürdü. İş evrakını hazırlayan ve kıyafetlerini alan 30 kişiye, taşeron işçiler için çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 4 Aralık 2017 tarihi öncesini kapsadığı gerekçe gösterilerek işe alınamayacağı bildirildi. şoke olan işçi adaylarından Nurcan Taşkın, “Gerekli evrakımızı sağlık raporlarımızı alarak sözleşmemizi imzaladık. Dün bizi firma arayarak iş haklarımızın fesih edildiği bilgisi bize verildi. Bu telefon sonrasında yıkıldık” dedi. Rize'de, geçen ay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Devlet Hastanesi bünyesinde 30 hasta bakıcı alımı yapılacağı duyuruldu. Asgari ücretle taşeron bir şirket üzerinden yapılacak alım için 355 kişi başvurdu. 27 Kasım tarihinde Noter huzurunda yapılan kura ile 30 kişi iş hakkı kazandı. İş başvuru evraklarını hazırlayan, yeni iş kıyafetlerini alan ve bazılar da çalıştıkları işleri bırakan 30 kişi 2 Ocak tarihinde heyecanla iş başı yapmayı beklemeye başladı. İşçiler, önceki gün telefonla aranarak taşeron işçiler için çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin 4 Aralık 2017 tarihi öncesini kapsadığı gerekçe gösterilerek işe alınamayacakları bildirildi. Yaşananlar üzerine hayal kırıklığı yaşayan 30 işçi adaylarının iş umudu da kısa sürdü. ‘TELEFON SONRASINDA YIKILDIK’ Kendilere gelen telefonla hayal kırıklığı yaşadığını anlatan işçi adayı Nurcan Taşkın, 27 Kasım’da noter huzurunda çekilen kurada hastanelere personel alımı gerçekleştirildiğini ve işe girmeye hak kazandığını belirterek şunları söyledi: "Bizde bu başvuruyu yaptık ve kurada çıktık. Kura sonucu gidip ilgili kurumdan da kurada hak kazandığımızı teyit ettik. Sonrasında gerekli evraklarımızı sağlık raporlarımızı alarak sözleşmemizi imzaladık. Dün bizi firma arayarak iş haklarımızın fesih edildiği bilgisi bize verildi. Bu telefon sonrasında yıkıldık. 2 Ocak itibari ile biz işe başlayacaktık. İşlerinden ayrılan ve şehirlerinden ayrılarak buraya yerleşen arkadaşlarımız oldu. Biz mağdur olduk. Masa başı iş istemiyorduk, herkes fedakârlık yaparak bu işe gönül koymuştuk. Zorluklarını görerek bu işe ihtiyacımız olduğu için bu işe başlamak istiyorduk. Yetkililerden bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." 'KHK MAĞDURU OLMAK İSTEMİYORUZ' İşe çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Derya Uzun, "Burada 30 kişi kura sonucu işe girmeye hak kazandı. Son 5 gün kala iş hakkımızın fesih ettiler. Gerçekten bu işe çok ihtiyacımız var. Temizlik işi yapacaktık. İşe ihtiyacımız olduğu için bunu seve seve kabul etil. KHK mağduru olmak istemiyoruz. Bu 30 kişiye bir imkân sağlayacaklarına inanıyoruz. Umarım güvenimiz boşa çıkmaz” diyerek kendilerine yardım edilmesini istedi. CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'A SESLENİLDİ Kızının işe girmeye hak kazandığını anlatan anne Nafiye Hoşgör de “Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Bu rızkı çocuklarımızdan almasın. Bu çocuklar için Allah’a yalvardık. Bu rızkı cenabı Allah verdi, kullar elimizden almasın. Allah inşallah tekrar bize nasip eder” ifadelerinde bulundu. İşçi adaylarından Hüseyin Turan ise KHK’nın çıkmasıyla dışarıda kaldıklarını kaydederek şöyle dedi: “Taşerona kadro verilmeseydi biz şu an işe başlayacaktık. 13 yıldır çalıştığım iş yerinden bu iş yüzünden ayrıldım. Birçok kişi torpille işe girebiliyor. Okuma yazma bilmeyenlere kadro verildi. Hepimizin kriteri tutuyor. Biz kadro istemiyoruz. KHK’nın çıkmasıyla biz dışarıda kaldık. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Bakanımız bize yardımcı olsun. Torpil istemiyoruz. Torpilsiz bir iş yapılmıştı ama iş hakkımız elimizden alındı.”