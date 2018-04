(Görüntülü Haber) Rize'de bahar güzelliği

Aytekin KALENDER RİZE- RİZE baharla birlikte yeşile büründü, ortaya kart postallık görüntüler çıktı. Bölgeye yerli-yabancı turistler ziyaret etmeye başladı. Doğu Karadeniz Bölgesi, nisan ayı ile birlikte gelen baharla yeşil örtü ile kaplandı. Çiçek açan ağalar, yeşeren vadiler ile kart postallık görüntüler oluşan bölge, yerli-yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yeşilin binbir tonunu barındıran yaylalar, göller, şelaleler, vadiler ve akarsular ile tabiat parkları en çok ziyaret edilen yerler oluyor. Bölgede baharla birlikte yaylacılar da orman örtüsünün sona erdiği 1000-1800 metre ve üzerinde yükseklikteki yaylalara göç hazırlığına başladı. Yaylacılar nisan-mayıs ortalarında başlayıp, ekim ayı sonuna kadar süren mevsimlik göç gerçekleştiriyor. Bölge sakinleri, büyük ve küçükbaş hayvanlarını daha iyi şartlarda besleyebilmek ve kışlık saman ihtiyacını karşılamak için ot kesiyor. Yazları yaylalarda çalışan bölge sakinleri, doğal ürünlerle beslenme imkânı buluyor. HOCAOĞLU TURİST SAYIMIZ İSTİKRARLI ŞEKİLDE ARTIYOR Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, her geçen yıl Rize'ye gelen turist sayısında istikrarlı bir artış gözlemlediklerini ve bu doğrultuda şehirde yatak kapasitelerinin de arttığını söyledi. Hocaoğlu, Rize'yi sadece bir defa görmek yeterli olmuyor. Her mevsim farklı renklere ve güzelliklere sahip bir coğrafyaya sahibiz. Yazın yeşili görenler, kışın ve sonbahar aylarında beyaz ve kahverengi tonları görmek istiyorlar. Bizzat kendi kulaklarımla şahit olduğum bir olay var. Ayder'i görmeye gelen bir ziyaretçi gördüğü eşsiz manzaradan etkilenip 'Burayı birde kışın farklı renk tonlarında görmek var' dedi. İşte bizim turizmimiz, bizim ürünümüz bu kadar özellikli ve kusursuz. Gelen turistler yeşilin ve suyun yolunda eşsiz bir yolculuğa çıkıyor, fotoğraf tutkunları benzersiz kareler yakalıyor. dedi. Hocaoğlu, geçen yıl Rize'yi yaklaşık 800 bin turistin ziyaret ettiğini ve bunların yaklaşık 80 bininin yabancı olduğunu belirterek şöyle dediHer yıl ortalama yüzde 10 ila 15 oranında Rize'ye gelen turist sayısında artış gözlemliyoruz. Yeni otellerinde sayılarının artması bu durumu desteklemektedir. Bu yıl içerisinde yeni otel yatırımları hizmete geçti. Bir tane beş yıldızlı otel açıldı. Bu sayı yıl sonuna kadar ikiye de yükselebilir. Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 800 artacak. Bu çok ciddi bir rakam, neredeyse toplam yatak kapasitemizin dörtte birine denk geliyor. YATAK KAPASİTESİ 7 BİNE ULAŞTI Artan turist sayısıyla birlikte Rize'de yatak kapasitesinin de arttığını söyleyen Hocaoğlu, Bundan 5 yıl önceki yatak kapasitemiz yaklaşık 3 bin ila 3 bin 500 arasındaydı. Şu an sadece Ayder'de 3 bin 500 yatak kapasitesine sahibiz, il genelinde ise yatak sayımız 7 bine ulaştı. Bunlara kamu kuruluşlarına ait olan misafirhanelerimizi de eklediğimiz zaman ekstradan bin yatak kapasitemiz daha oluyor. Önümüzdeki yıllarda özellikle havaalanı çalışmasının da tamamlanmasıyla çok rahat 10 bin yatak kapasitesine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. ifadelerini kullandı.