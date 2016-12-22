(Görüntülü Haber) Rize'de Atatürk anıtının kaldırılmasına tepki (2)

7 SAATTE TAŞINDI Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanın'daki Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanına taşınması için başlatılan çalışma 7 saatte tamamlandı. Vinçle yerinden kaldırılan Atatürk heykeli, zarar görmemesi için dorsesine araç lastikleri konulan kamyona yerleştirilerek valilik önüne getirildi. Heykel, daha sonra yeni yerine konulacak.