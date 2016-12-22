7 SAATTE TAŞINDI Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanın'daki Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanına taşınması için başlatılan çalışma 7 saatte tamamlandı. Vinçle yerinden kaldırılan Atatürk heykeli, zarar görmemesi için dorsesine araç lastikleri konulan kamyona yerleştirilerek valilik önüne getirildi. Heykel, daha sonra yeni yerine konulacak.
(Görüntülü Haber) Rize'de Atatürk anıtının kaldırılmasına tepki (2)
7 SAATTE TAŞINDI Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanın'daki Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanına taşınması için başlatılan çalışma 7 saatte tamamlandı. Vinçle yerinden kaldırılan Atatürk heykeli,...
22 Aralık 2016 Perşembe 16:35
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