(Görüntülü Haber) Rize'de 320 köy yolu ulaşıma kapandı
RİZE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 320 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize'de dünden itibaren etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi aştığı kentte 348 köy...
28 Ocak 2017 Cumartesi 10:49
RİZE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 320 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize'de dünden itibaren etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi aştığı kentte 348 köy yolunun 320'si ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreterliği ile Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nin ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Tatilcilerin akın ettiği bin 350 rakımlı yaylada yarın 10'uncu Kardan Adam Şenliği düzenlenecek.
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