(Görüntülü Haber) 'Ritim eğitimli' Ramazan davulcularuna özel kimlik ve yelek

AVCILAR’da Ramazan davulcusu olarak başvuran ve elemeleri geçen 38 davulcuya ritim hocaları tarafından eğitim verildikten sonra kendileri için hazırlanan kimlik ve yelekleri dağıtıldı. Ramazana kısa süre kala Avcılar’da çeşitli etkinlik ve hazırlıklar yapılırken ilçedeki 10 mahallede sahur vakti davul çalacak kişiler için başvurular belediyeye yapıldı. Avcılar Belediyesi tarafından incelenen ve elemeleri geçen 38 davulcuya eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Ramazan davulcuları adayları halk oyunları ve ritim konusunda uzman eğitmenler Feyza Biçer ve Mert Örkmen tarafından Barış Manço Kültür Merkezi’nde toplu eğitime alındı. Ferdi olarak iyi davul çalan ancak ortak çalgıda ritmi tam tutturamayan davulculara eğitim verildi. Bir bölümü ilkokul ve ortaokul mezunu davulcular ritim eğitiminden mennun olduklarını belirtirken, “Dersler kolaydı” dedi. Ritimli davul çaldıklarını, kursa girdiklerini, kendilerine kimlik ve kıyafet verileceğini belirten davulcular, ‘Korsan’ olarak nitelendirdikleri belgesiz ve dağıtılacak kıyafetleri bulunmayan meslektaşlarına bahşiş verilmemesini istedi. Ramazan davulcuları eğitimi ardından Havuz Meydanı’nda toplu gösterisine katıldı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, kimliklerin dağıtımı sırasında asırlardan bu yana gelenek haline gelen ramazan davulculuğunu sertifikasyona bağlayarak bunu hizmet haline getirdiklerini söyledi. Benli, “Avcılar'da ramazan ayında davul çalmak isteyenlerin durumları titizlikle incelenir. GBT sorgulamalarına kadar bakılır. Ramazan davulculuğu yüzyıllardır devam eden bir gelenektir. Ama istismara da açıktır. Kamu görevi, kamu güvenliği sağlanarak yapılır. Ritm eğitimi alanı, üzerinde kimliği ve yeleği olmayanlara halkımız itibar etmemeli bunları zabıtaya bildirmelidir” dedi.