Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...
Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da 548 aşırı dinci bulunuyor

(Görüntülü Haber) Reyhanlı’da iki aile arasındaki 15 yıllık husumet sona erdi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Abusultan Baggara Aşireti'ne mensup Sarraç ve Kaya aileleri arasındaki 15 yıllık husumet, düzenlenen 'barış yemeği' ile sona erdi. Sarraç ve Kaya aileleri arasındaki...

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Abusultan Baggara Aşireti'ne mensup Sarraç ve Kaya aileleri arasındaki 15 yıllık husumet, düzenlenen 'barış yemeği' ile sona erdi. Sarraç ve Kaya aileleri arasındaki husumet, akrabaların yoğun çabaları sonucu ilçeye bağlı Varışlı Mahallesi'nde düzenlenen 'barış yemeği' ile sona erdi. İki ailenin bireyleri birbirleriyle ile tek tek tokalaşarak barıştı. 15 yıllık husumetin sona ermesi nedeniyle düzenlenen yemeğe AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, Reyhanlı Kaymakamı Tuncay Dursun, Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, İlçe Müftüsü Murat Akçay, aşiret üyeleri, Sarraç ve Kaya aileleri ve diğer davetliler katıldı. Sarraç ailesi adına konuşan Habib Sarraç ve Kaya ailesi adına konuşan Abdurrahman Kaya, aslında kendilerinin akraba olduklarını belirterek husumetin sona ermesinden ve barışla sonuçlanmasından duydukları memnunluğu dile getirdi. Törene katılanlar daha sonra birlikte yemek yedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55