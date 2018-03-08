(Görüntülü Haber) Reyhanlı’da annelerden Mehmetçik’e yemek

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nin Pınarbaşı mahallesinde anneler, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için birbirinden lezzetli yemekler yaparak askeri yetkililere teslim etti.Reyhanlı'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde anneler, aralarında dolmak, sarma, dövme, pilav, kuru fasulye, ıspanaklı ve biberli ekmekleri hazırladı ve sabah saatlerinde de büyük kazanlarda pişirdi. Annelerin birbiri ile yarış yaparcasına yemek hazırladıkları Pınarbaşı Mahallesi'nde 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları da atan anneler hazırladıkları yemekleri muhtar ve mahalleli gençlerle birlikte askeri araca yükleyerek operasyonda görevli Mehmetçik'e gönderdi.