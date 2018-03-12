(Görüntülü Haber) Reyhanlı Ortaokul öğrencilerinden şehitler için klip

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Reyhanlı Ortaokul öğrencileri öğretmenlerinin desteği ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Mehmetçikler için klip hazırladı. Okul bahçesinde, önce Kuran-ı Kerim okundu. Türk Bayrağı dalgalanarak başlayan ve Şehidim rahat uyu şarkısı ile devam eden klipte öğrenciler ellerinde plakalarla Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı operasyonundaki şehitlerin isimlerini okuyarak yerlerini aldılar. 15 Temmuz kalkışma sırasında şehit olan Ömer Halisdemir ve Afrin'in Cinderes kasabasından atılan roketlerle yaşamını yitiren Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi?nin isimlerinin de yer aldığı klipte öğrenciler ellerindeki kırmızı beyaz renkli toplam 40 plaka ile 5 metre kare ebadında Türk Bayrağı oluşturdu. Yerlerini alan öğrenciler plakaların arka yüzünü çevirerek ortasında zeytin dalı ve çevresinde 'Kahraman Mehmedim' yazdı ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Klipte 'vatan uğruna canını feda eden ey asil şehitler bu vatan size minnettardır' ifadesi de yer aldı. Klipte görev alan 6. sınıf öğrencisi Nisa Nur Yumuşak, Afrin şehitleri ve tüm şehitler için öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte projede yer aldıklarını söyleyerek, Her plakada bir şehidimizin ismini okuduk. Kırmızı beyaz plakalarla Türk Bayrağı oluşturduk. Daha sonra da plakaların diğer yüzünde ortasında zeytin dalı ve Kahraman Mehmedim yazısını oluşturarak klip haline getirdik. Klipi de Zeytin Dalı Harekatı'nda, kahramanca savaşarak şehit düşen askerlerimize ithaf ettik dedi. Klipte ortaokul 6. sınıf öğrencileri yer alırken, öğrencilere de Müzik öğretmeni Erkan Ezer, Beden Eğitim Öğretmeni Bülent Yeşil ve Güzel Sanatlar öğretmeni Yusuf Döner destek verdi.