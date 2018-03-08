(Görüntülü Haber) Reyhanlı'da Cinderes’e giren Mehmetçiğe anonslu teşekkür

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Türk askerinin Suriye'nin Cinderes bölgesine girmesi büyük sevinç yarattı. Cinderes'e Türk askerinin girdiği Reyhanlı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapılan anonslarla duyruldu. Mehmetçiğe teşekkür edilen anonsların ardından Mehter Marşı ve Dombra şarkısı da çalındı. Cinderes bölgesindeki teröristler tarafından atılan 52 roket Reyhanlı'ya düşmüş, bu saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirmişti.