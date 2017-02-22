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(Görüntülü Haber) Rektör ve öğrencilerden üniversite yemekhanesine baskın

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, sosyal medyada yemeklerden şikayet eden öğrencilerle birlikte üniversite yemekhanesine baskın yaptı. Prof. Dr. Refik Polat, Üniversite Konseyi üyeleriyle...

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, sosyal medyada yemeklerden şikayet eden öğrencilerle birlikte üniversite yemekhanesine baskın yaptı. Prof. Dr. Refik Polat, Üniversite Konseyi üyeleriyle birlikte kampüste bulunan 2 bin kişilik öğrenci yemekhanesinde denetim yaptı. Galoş giyen Rektör Polat ve öğrenciler, mutfakta hazırlanan yemekleri ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi. Sıfırın altında 18 derecedeki soğuk depoya da giren Rektör Polat ve öğrenciler, burada ağzı açık bazı ürünler gördü. İşletme sahibi uyarıldı. Denetimlerde parçalanmış şekilde bekletilen domatesler çöpe atıldı. Yemekhanede öğrencilerle oturup sohbet eden Rektör Polat, "Denetimleri ihmal etmeyin. Kendiniz gelemezseniz arkadaşlarınızı görevlendirin. Sabah gelip yemeklerin nasıl hazırlandığını, hijyene dikkat edilip edilmediğini izleyin. Habersiz gelin. Not tutup bize bildirin. Kapımız size her zaman açık" dedi. Rektör Polat gazetecilere yaptığı açıklamada da şunları söyledi: "Daha önce sosyal medyadan yemekler konusunda şikayetler geliyordu. Öğrenci Konseyine, 'Yemekhaneye haber vermeden baskın yapalım' dedim. 2 gün önce de tarihimizi belirledik. İşletmecinin haberi olmadığı için biraz şaşırdı. Bir açık varsa baskın yaparsanız görürsünüz. Hazırlıklı gelirseniz neyi göreceksiniz ki? Soğuk depoda ki bazı ürünlerin ağzı açık olduğunu gördük ve uyardık. Onun haricinde ekstra bir şey görmedik."

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