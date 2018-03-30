(Görüntülü Haber) Rektör Tarhan'dan, 'İnanç Psikolojisi ve Bilim' konferansı

Taha AYHAN-MALATYA-) ÜSKÜDAR Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Malatya'da öğretmenler ve öğrencilere 'İnanç Psikolojisi ve Bilim' konulu konferans verdi. Kentteki Kongre ve Kültür Merkezi'nde, düzenlenen konferansa ilçe kaymakamları, ilçe Milli Eğitim Müdürleri, Belediye Başkan vekilleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konferansta Tarhan, Gerçeğe ulaşmak için 4 yolun olduğunu belirterek, Deney gözlem, akıl yürütme, sezgiler, inançlar Allah tasavvuru. Zihin teorisi yetisi insanda var, akıl yürütme olarak, başkalarının zihni durumları ve düşünceleri hakkında tahminler yapabilme, kendimiz dışındaki bireylerin zihni hakkında kendimizle ilinti kurup kuram oluşturabilme, düşünce hakkında düşünme yeteneğini içerir dedi. Pozitif psikolojide değerlerin ayrıldığını kaydeden Tarhan, Pozitif psikoloji dünyada ilk kongresi 2009'da yapıldı. Şuanda ABD'de psikoloji bölümleri bunu temel ders olarak okutmaya başladı. Düşünün bu kadar hızla ortaya çıktı. Okutulmaya başlandı. Pozitif psikolojiyi incelediğimiz zaman içerisinde Mevla'dan almışlar bizim doğu tasavvuftan almışlar. Doğu kültüründen almışlar ve geliştirmişler. Sistematize etmişler. Bize tekrar pozitif psikoloji adı altında bizim değerlerimizi bize pazarlıyorlar şuanda diye konuştu.