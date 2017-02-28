(Görüntülü Haber) Rektör 'başörtü mağduru' eski öğrenciler çiçekle karşılandı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) hemşirelik bölümünden 1995 yılında mezun olan ve başörtülü oldukları için mezuniyet törenine alınmadıklarını söyleyen Zöhre Uçar ile iki arkadaşı, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından çiçeklerle karşılandı. Başörtü mağduru olduklarını söyleyen Zöhre Uçar, Hatice Topal ve Semanur Şahin, 28 Şubat sürecinin 20'inci yıl dönümünde üniversite tarafından davet edildiklerini belirterek, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Rektörlük girişinde çiçeklerle karşılanan 3 kadın, Prof. Dr. Yıldız ile bir süre makamında sohbet ederek öğrencilik döneminde başörtüsü yasağı nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Başörtülü olduğu için okula alınmadığını söyleyen Semanur Şahin, "Ziyarete geldiğimizde üniversite nizamiyesinden girerken korku dolu anlar yaşadım. Ben o dönemde psikolojik ve fiziksel darbelere maruz kaldım. Hamileydim ve çocuğumu düşürdüm, kaybettim. 14 yıl çocuk sahibi olmak için bekledim" dedi. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Zöhre Uçar da, mezuniyetlerine 1 ay kala okul hocaları ve müdürlerinin kendilerine zorluk çıkardığını söyledi. Sadece başörtülü olarak yemin edip diploma almak istediklerini ancak bunun engellendiğini belirten Uçar, şunları söyledi: "Biz mezuniyet töreni günü üç arkadaşımızla birlikte törene katılmaya karar verdik. Tabi bizi törene dahil etmemişlerdi. Gidip yeminimizi eder döneriz zannettik. Behiye arkadaşımız birinciydi, kendisi törene katılmayacağını bildirdi ve plaketi ikinciye vereceklerini söylediler. Behiye arkadaşımız mikrofonu aldı. Birinci olduğu için törene katılmasına izin verilmediğini, başörtüsünü çıkararak katılması istenildiğini söyleyince sınıf arkadaşlarımızdan birisi tarafından ağzı kapatılarak, 'Senin konuşmaya hakkın yok' diye müdahale etti. Tabi o müdahale sırasında ben de müdahale ettim. Keplerimiz yerlere atıldı." Bugünkü durumun bir devrim olduğunu söyleyen Zöhre Uçar, "Gerçekten şu an geldiğimiz sonuç, Müslüman bir ülkede, normal bir ülkede üniversitelere gidebilmek normal ama bizim için bir devrimdi" dedi.