(Görüntülü Haber) Rekabet vatandaşa yaradı, ekmek '50 kuruş'

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), () BALIKESİR'in Edremit ilçesinde rekabete başlayan fırıncılar ekmek fiyatını 50 kuruşa kadar düşürdü. Edremit ilçesinde satış noktaları açan bir fırının ekmek fiyatında yaptığı indirim, diğer fırınlarda da fiyatların düşmesine neden oldu. Yeni fırının satış fiyatı 1 TL olan 250 gramlık ekmeği 50 kuruştan satmasının ardından diğer fırınlar da ekmek fiyatını 75 kuruş ve 50 kuruşa düşürdü. İndirimi başlatan fırının çalışanı Sertap Ünver, ekmeğin gramajı ile kesinlikle oynanmadığını ve yüksek kalitede ekmek yaptıklarını söyleyerek, "Halkımızın ucuza kaliteli ekmek yemesi için ve odun fırınında ürettiğimiz ekmeği tanıtmak için böyle bir karar aldık. Halkımıza afiyet olsun" dedi.Ucuz ekmek almaktan memnun olduklarını dile getiren yurttaşlar ise "Ekonomik şartlar giderek zorlaşıyor. En çok tüketilen gıda ekmek en azından bir süreliğine olduğunu bilsek de ucuza ekmek alabiliyoruz. Zaten ekmek ile karnımızı doyurur hale geldik. İnşallah arkasından daha büyük bir zam gelmez" diyor. "DENETİMLERİ YAPIYORUZ" Edremit Lokantacılar Fırıncılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst, Edremit'te 250 gramlık ekmeğin üst satış fiyatının 1 TL olarak uygulandığını belirtti. Bazı fırınların rekabet içerisinde olduğunu da söyleyen Başkan Dürüst, "Fiyatı isteyen tabi ki aşağıya çekebilir. Ama gramajıyla kesinlikle oynanamaz. Gerek İlçe Tarım Müdürlüğü gerekse Edremit Belediyesi ile birlikte hijyen ve ruhsat konusunda denetimleri gerçekleştiriyoruz. Şuan Bandırma ve Erdek'te 250 gramlık ekmeğin satış fiyatı 1.25 olarak alındı. Balıkesir merkez ve Edremit'te bazı fırıncıların fiyat artışı talebi bulunuyor" dedi.