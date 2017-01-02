Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı.
(Görüntülü Haber)REİNA saldırısında ölen 19 yaşındaki Büşra son yolculuğuna uğurlandı (1)
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı.
02 Ocak 2017 Pazartesi 14:31
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