Ümit TÜRK / İSTANBUL () - ARALARINDA saldırgan Masharipov'un dini nikah kıydığı Tene Traore'nin de bulunduğu 5 kişi "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Reina saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı (1)
Ümit TÜRK / İSTANBUL () - ARALARINDA saldırgan Masharipov'un dini nikah kıydığı Tene Traore'nin de bulunduğu 5 kişi "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından İstanbul...
15 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
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