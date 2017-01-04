İSTANBUL Pendik'te teröriste benzetilerek sokak ortasında dövülen kişinin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından polis saldırganın fotoğraf ve görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Eşkalinin ortaya çıkmasının ardından saldırgana benzeyen kişilere ilişkin polise ihbarlar yağıyor. Bugün ise, sosyal medyada teröristin Pendik'te vatandaşlar tarafından yakalandığına dair bir video paylaşıldı. Görüntüde bir kişinin dövüldüğü görülüyor. Dövüldükten sonra polise teslim edilidiği anlaşılan kişinin terörist olmadığı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) REİNA SALDIRGANINA BENZEYEN KİŞİNİN DAYAK GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI
İSTANBUL Pendik'te teröriste benzetilerek sokak ortasında dövülen kişinin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından polis saldırganın fotoğraf ve görüntülerini basın mensuplarıyla...
04 Ocak 2017 Çarşamba 18:07
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