Çağatay KENARLI - Cemal KÖYÜK/iSTANBUL, () Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Maşaripov, Fatih'teki 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 15.30'da sağlık kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 polis hastaneye giden tüm yolları barikatlarla yaya ve araç trafiğine kapattı. Saldırgan sağlık kontrolünden çıkartılırken, polis memurları kalkanlarını kaldırarak teröristin görüntüsünün çekilmesini engelledi.
(Görüntülü Haber) Reina saldırganı geniş güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirildi (1)
Çağatay KENARLI - Cemal KÖYÜK/iSTANBUL, () Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Maşaripov, Fatih'teki 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 15.30'da sağlık kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü...
17 Ocak 2017 Salı 16:08
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.