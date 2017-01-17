Özgür ALTUNCU/İSTANBUL, () REİNA katliamını gerçekleştiren terörist Abdulkadir Masharipov'un kıskıvrak yakalandığı operasyonda bina ve çevresinde sıradışı hareketlilik yaşandı. Operasyonun dışarıya yansıyan görüntüsü, aralarında teröristin de bulunduğu 3'ü kadın 5 kişinin binadan teker teker çıkardıkları anlardı. Iraklı şüpheli polislerin arasında bir otomobile bindirilirken, sokağın bir başka bölümünde reina saldırganı polislerin arasında bir başka otomobile bindiriliyordu. Aralarında çelik yelek giyenlerin de olduğu operasyon timleri Masharipov'u başını yere eğerek otomobile bindirdi. Türkiye'de başlayıp dünyanın gündemine oturan operasyona yakından tanık olan mahalledeki bazı kişiler de bu anları cep telefonlarına kaydediyordu.
(Görüntülü Haber) Reina saldırganı binadan böyle çıkarıldı
Özgür ALTUNCU/İSTANBUL, () REİNA katliamını gerçekleştiren terörist Abdulkadir Masharipov'un kıskıvrak yakalandığı operasyonda bina ve çevresinde sıradışı hareketlilik yaşandı. Operasyonun dışarıya yansıyan görüntüsü,...
17 Ocak 2017 Salı 17:36
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