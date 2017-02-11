Çağatay KENARLI - Özden ATİK/İSTANBUL, () YILBAŞI gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov adliyeye sevkedildi. 16 Ocak'ta Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Masharipov sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Reina saldırganı adliyeye sevkedildi (2)
Çağatay KENARLI - Özden ATİK/İSTANBUL, () YILBAŞI gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov adliyeye sevkedildi. 16 Ocak'ta Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un...
11 Şubat 2017 Cumartesi 16:27
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